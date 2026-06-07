Kolombiya'da Maden Faciası: Göçükte 7 İşçi Hayatını Kaybetti

Kolombiya'da maden faciası yaşandı. Cundinamarca bölgesindeki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 7 işçi yaşamını yitirdi.

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Kolombiya'da Maden Faciası: Göçükte 7 İşçi Hayatını Kaybetti
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Kolombiya'nın Cundinamarca yönetim bölgesindeki Sutatausa kasabasına bağlı Las Penas köyünde işletilen bir kömür madeninde göçük meydana geldi. Yetkililer, ihbarın ardından bölgeye çok sayıda maden kurtarma ekibi ve acil durum personeli sevk edildiğini belirtti.

7 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Cundinamarca Valisi Jorge Emilio Rey Angel, yaklaşık 24 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından göçük altındaki 7 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Hayatını kaybeden işçilerin ailelerine başsağlığı dileyen Angel; kurtarma ekiplerine, acil durum personeline ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kolombiya Ulusal Madencilik Ajansı ise kömür madenindeki kazanın nedenlerinin belirlenmesi için soruşturma yürütüleceğini duyurdu.

Kaynak: DHA

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Kolombiya Maden
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