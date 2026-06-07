ABD'de MOSSAD Alarmı: Tehdit Seviyesi En Üst Düzeye Çıkarıldı

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın ABD'ye yönelik casusluk faaliyetlerini yükseltmesinden giderek daha fazla endişe duyduğu öne sürüldü. İsrail'e yönelik karşı istihbarat tehdit seviyesini en üst düzeye çıkardığı öne sürülen Pentagon'un, bir iç yazışmasında İsrail'in ABD'de istihbarat toplamaya yönelik faaliyetler içinde olduğu ifade edildi.

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ABD'de MOSSAD Alarmı: Tehdit Seviyesi En Üst Düzeye Çıkarıldı
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NBC News'un haberine göre, isimleri açıklanmayan eski üç ABD'li yetkili, Pentagon'un MOSSAD'ın ABD'ye yönelik casusluk faaliyetlerini artırmasından giderek daha fazla endişe duyduğunu iddia etti.

TEHDİT SEVİYESİ EN ÜST DÜZEYDE

Bakanlığın bu nedenle İsrail’e yönelik karşı istihbarat tehdit seviyesini en yüksek düzeye çıkardığını ileri süren yetkililer, ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma İstihbarat Ajansının (DIA), ABD-İsrail-İran hattındaki gerilim ve Washington-Tel Aviv arasında tırmanan tansiyon çerçevesinde izlenecek yola ilişkin yeni bir karşı istihbarat tehdit değerlendirmesi yayımladığını belirtti.

Yetkililer, DIA'nın, İsrail’e yönelik tehdit değerlendirmesini en yüksek seviye olan “kritik” düzeye çıkardığını belirleyen bir iç mesaj yayımladığını öne sürdü.

'ABD'Lİ YETKİLİLER İZLENMEYE ÇALIŞILIYOR'

Pentagon içindeki endişelerden kaynaklandığı iddia edilen bu değerlendirmelerin, İsrail’in “ABD’nin savaşla ilgili çatışmalara dair iç görüşmeleri ve karar alma süreçleri hakkında bilgi elde etmek amacıyla üst düzey ABD’li yetkilileri izlemeye çalıştığı” yönündeki tespitlere dayandığı kaydedildi.

İSRAİL'İN FAALİYETLERİ 'KRİTİK SEVİYEDE'

İsrail’in insan kaynaklı casusluk ve teknik istihbarat toplama kapasitesinin, DIA tarafından “kritik seviyede” değerlendirildiğini belirten yetkililer, aynı değerlendirmede “ABD’nin endişelerini artıran bir dizi olayın” da örneklendirildiğini iddia etti.

Yetkililer, İsrail’in son dönemdeki faaliyetlerinin "olağan casusluk faaliyetlerinin" ötesine geçtiğini savunurken, "İsrail’in yıllardır en yakın müttefiki olan ABD’ye karşı dahi agresif istihbarat faaliyetleri yürütmesiyle" anıldığını ifade etti.

Beyaz Saray ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu haberin tamamı asılsızdır" ifadesini kullandı. Pentagon ise konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Washington’daki İsrail Büyükelçiliği sözcüsü de iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail’in ABD’yi casuslukla izlediği yönündeki suçlamaların "tamamen asılsız" olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: AA

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