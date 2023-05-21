Yunanistan seçimini yaptı: Miçotakis Çipras'a büyük fark attı; Seçimler ikinci tura kaldı

GERÇEK GÜNDEM- Yunanistan, iktidardaki Nea Dimokratia (Yeni Demokrasi) partisinin görev süresini doldurmasının ardından bugün seçime gitti.

Yunanistan İçişleri Bakanlığı'na göre, 9 milyon 900 bin seçmen seçmenin bulunduğu ülkede genel seçimlere katılım oranı saat 17.00 itibariyle yüzde 48,76 olarak belirlendi.

Saat sabah 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 19.00'da sona erdi.

MİÇOTAKİS TEK BAŞINA İKTİDAR OLAMIYOR, MERA25 PARLAMENTO'YA GİREMEDİ

İlk çıkış anketlerine göre iktidardaki Nea Dimokratia partisi yarışa önde başladı. Saat 20.30 itibariyle ilk resmi sonuçlar açıklandı. Buna göre, Nea Dimokratia yüzde 40,8 oy oranıyla sandıktan birinci çıkarken Meclis'te 145 koltuk kazandı.

Ana muhalefetteki SYRIZA ise yüzde 20 oy oranıyla Meclis'te 72 koltuk kazandı. Üçüncü parti ise yüzde 11,5 ile 42 koltuk kazanarak PASOK-KINAL oldu. Yunanistan Komünist Partisi, yüzde 7,2 ile 25 koltuğu garantiledi. Eleniki Lisi yüzde 4,5 ile 16 koltukla Meclis'e girdi.

İlk belirlenen resmi sonuçlara göre Niki, Plevsi Elefterias ve Mera25 partileri parlamentoya giremedi.

MİÇOTAKİS'E ÇİPRAS'TAN TEBRİK TELEFONU

Partisinin genel merkezine gelen ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri Aleksis Çipras gazetecilere demeç vermedi. SYRIZA lideri Aleksis Çipras, sandıktan birinci çıkan Nea Dimokratia'nın Genel Başkanı Kiryakos Miçotakis'i arayarak tebriklerini iletti.

İKİNCİ TUR 25 HAZİRAN'DA

Nea Dimokratia kaynaklarından alınan bilgiye göre ise Başbakan Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Ekaterina Sakellarapoulou'nun hükümet kurma yetkisini vermesinin ardından çalışmalara başlayacak. İkinci tur seçimlerinin 2 Temmuz'da değil 25 Haziran'da yapılması planlanıyor.

PASOK LİDERİNDEN AÇIKLAMA

PASOK-KINAL lideri Nikos Androulakis, partisinin genel merkezi önünde yaptığı açıklamada "Bugün demokrasi için çok büyük bir gece. Ve bugün bu çok büyük zafere imza atan tüm Yunanistan vatandaşlarına kalbimin derinliklerinden teşekkür etmek istiyorum" dedi.

MİÇOTAKİS'TEN ZAFER KONUŞMASI

Seçimi zaferle sonuçlandıran ND lideri Kiryako Miçotakis, partisi genel merkezinde açıklama yaptı. Miçotakis, Yunanlara teşekkür ederek, "Sandık verileri katalizör niteliğindedir. Mesaj, seçmenlerin kendine güvenen bir Yeni Demokrasi istediğidir. Umut karamsarlığı yendi. Güveninizi onurlandırmak için daha çok çalışacağıma söz veriyorum" dedi.

Miçotakis şunları kaydetti:

"Vatandaşlar 4 yıllık ufku olan kendi kendine yeten bir hükümet istiyor. Taahhütlerime uygun olarak, tüm prosedürleri takip edeceğim. Basit analojinin matematiği çıkmaza götürür. Süreci hızlandıracağız, böylece ülke yakında dümende deneyimli bir ele sahip olacak. Bugün bir daire kapanıyor ve yenisi açılıyor. Adım atmaktan çekinenlere hep birlikte sesleniyorum. Devam ediyoruz ve istikrarlı, cesurca ve sadece ileriye doğru ilerliyoruz."

MİÇOTAKİS: TÜM YUNANİSTAN MAVİ

Pire'de bulunan parti genel merkezi önünde partililere seslenen Miçotakis, "Bu zafer hepimizindir. Bütün Yunanistan mavi" dedi.

Miçotakis, "Bu, ilerlemenin gecikmeye karşı kazandığı bir zaferdir. Yarından itibaren çok iş bizi bekliyor" diye konuştu.

ÇİPRAS'TAN AÇIKLAMA

SYRIZA Genel Başkanı Aleksis Çipras yaptığı açıklamada sonucu "son derece olumsuz" olarak nitelendirdi.

Çipras, "Kendisini tebrik etmek için Sayın Miçotakis'i aradım. Maçların hem galibiyeti hem de mağlubiyeti vardır. Kolektif organlarımız sonuçları değerlendirmek için derhal toplanacaktır. Yeni bir maç olacak. Gereken tüm değişiklikleri hemen yapmalıyız. Bu zorlu seçim mücadelesini verdikleri için bizi, SYRIZA üyelerini ve dostlarını onurlandıran binlerce kişiye teşekkür ederim." dedi.

HÜKÜMET KURULMAZSA YENİDEN SANDIĞA GİDİLECEK Mecliste 151 sandalyeyi kazanan parti tek başına iktidar olurken, hiçbir partinin bu sayıya ulaşamaması halinde Cumhurbaşkanı en çok oyu alan parti liderini hükümeti kurmak üzere görevlendirecek. Hükümet kurulamazsa Cumhurbaşkanı sırayla en çok oy olan ikinci ve üçüncü parti liderlerine görevi verecek. Liderlerin hükümeti kurmaları için üçer günlük süreleri olacak. Bu aşamada da hükümet kurulamazsa Cumhurbaşkanı tüm siyasi parti liderlerini bir araya getirecek. Bu süreçte de başarısız olunması halinde, tüm partilerin katılımıyla kurulacak geçici bir hükümetle, seçmenler tekrar sandığa gidecek.

Kaynak: Gerçek Gündem