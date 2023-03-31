Yunan Savunma Bakanı Panagitopoulos Türkiye'ye geliyor; Akar ile deprem bölgesine gidecek

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'de deprem bölgelerini ziyaret edeceğini duyurdu. "Türkiye'nin güneydoğusunda depremden etkilenen bölgeleri ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullanan Panagiotopoulos'un, 4 Nisan Salı günü Hatay'a gideceği bildirildi.

Gazete Duvar'dan Nikolaos Stelya'nın haberine göre, Panagiotopoulos'un Türkiye ziyareti öncesinde, Yunanistan basını Atina-Ankara ilişkilerine yer verdi. Muhalif basın, depremlerin ardından ilişkilerdeki yumuşamaya 'mesafeli' yaklaşıyor.

'AVRUPA-ATLANTİK PLANLARININ GÖLGESİNDE YAKINLAŞMA'

Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) yayın organı '902.gr' haber sitesi, Panagiotopoulos'un Türkiye gezisini merceği altına aldı. Haber sitesine göre Türkiye ve Yunanistan'ın savunma bakanları arasındaki yakınlaşma, Avrupa-Atlantik ekseninin yeni arayışlarına işaret ediyor.

İlgili haberde, "Savunma Bakanı Panagiotopoulos 4 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret ederek, depremler ve sonrasında gelişen ikili temasları, ufukta gözüken tehlikeli Avrupa-Atlantik planlarının gölgesinde sürdürecek" yorumu dikkat çekti.

Aynı haberde ayrıca, Atina'da hükümete yakın duran medya kuruluşlarının, 'Türk-Yunan ilişkilerindeki yeni olumlu atmosferi mümkün olan en uzun süreye yaymak için kararlı oldukları' bilgisini geçtiğine de dikkat çekildi.

902.gr, Avrupa-Atlantik paktının yeni savaş planları ile ilişkilendirdiği Türk-Yunan ilişkilerindeki yumuşama çerçevesinde, önümüzdeki günlerde NATO görüşmeleri kapsamında iki komşu ülkenin dışişleri bakanlarının eniden bir araya gelebileceğini kaydetti.

KKE'nin yayın organları geçtiğimiz günlerde de, büyük depremler sonrasındaki yumuşamanın NATO'nun Rusya ve Çin'e yönelik planları ile alakalı olduğu ve iki ülkenin emekçilerinin menfaatlerini ön planda tutmadığı görüşünü öne çıkarmıştı.

'KABUL EDİLEMEZ GÖRÜŞLER, MASADAN KOLAYCA KALKMAZ'

SYRIZA'ya yakın duran Efimerida ton Sintakton gazetesinde yayınlanan analizde de benzer konulara işaret edildi. 'Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik medyan okumalarının seçim sonrasına ertelendiği' belirtildi.

Efimerida ton Sintakton, "Doğu Ege adalarının silahlandırılması ya da seçim döneminde asker ve siyasetçilerin (bu arada artacak olan) ziyaretleri unutuldu mu?" sorusunu gündeme taşıdı. Gazetede ayrıca, "Resmi diplomatik metinlerle BM Genel Sekreteri'nin masasına kadar giden kabul edilemez görüşler diplomatik masadan öylece kolayca kalkmaz" ifadelerine yer verildi.