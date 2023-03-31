Hırvatistan'da uçak düştü: 2 kişi yaşamını yitirdi

Hırvatistan'ın batısında bulunan Pula'da küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Hırvatistan'da uçak düştü: 2 kişi yaşamını yitirdi

Hırvatistan medyasındaki haberlerde, Pula Havalimanı'nda kalkışa geçtikten kısa süre sonra küçük uçağın düştüğü, içinde bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Almanya'ya ait olduğu düşünülen uçağın düştüğü alanda itfaiye ve sağlık ekiplerinin bulunduğu kaydedilen haberde havalimanındaki uçuşların da iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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