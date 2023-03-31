ABD'de düşen helikopterlerde 9 asker öldü

ABD'nin Kentucky eyaletinde 29 Mart'ta eğitim sırasında düşen 2 askeri helikopterde bulunan 9 askerin öldüğü belirtildi.

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ABD'de düşen helikopterlerde 9 asker öldü

ABD'nin Kentucky eyaletinde Trigg County bölgesindeki 101. Hava İndirme Tümeni'ne ait "HH-60 Blackhawk" tipi iki helikopterin, 29 Mart saat 22.00 sularında düşmesi sonucu 9 asker hayatını kaybetti.

Olay hakkında açıklamada bulunan 101. Hava İndirme Tümeni Tuğgenerali John Lubas, helikopterlerden birinin 5, diğerinin 4 askeri taşıdığını söyledi.

Lubas, "Kayıplarımıza rağmen şanslıydık çünkü bir yerleşim bölgesinin karşısındaki açık alana inebildiler, çok şükür ki uçak kazası sonucu başka can kaybı veya yaralanma olmadı" dedi.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

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