Yunan Dışişleri Bakanı'ndan Ayasofya için "Mustafa Kemal" hatırlatması
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Aya Sofya'nın camiye çevrilmesine ilişkin olarak, tarihi yapının Mustafa Kemal Atatürk tarfaından müzeye çevrildiğini hatırlattı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Aya Sofya'nın camiye çevrilmesine ilişkin olarak yeni bir açıklamada bulundu.
Bir etkinlikte konuşan Dendias, Aya Sofya'nın evrensel bir miras olduğunu ifade etti. Dendias, Mustafa Kemal Atatürk tarafından müze statüsü verildiğini hatırlatarak tarihi yapıya yeniden camiye çevrilmesinin üzücü olduğunu söyledi.
Dendias, Aya Sofya'yı, Türkiye-Yunanistan arasında bir mesele olarak görmenin yanlış olacağını söyleyerek, "Bunu böyle görmek hatadır. Bu şekilde yansıtmak hatadır. Türkiye'nin kendi kent mirasına saygısızlığıdır" dedi.
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Kaynak: Gerçek Gündem
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