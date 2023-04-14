Yunan Dışişleri Bakanı Niko Dendias Gökçeada'da; Patrik ile buluştu, okulları ziyaret etti

Yunan Dışişleri Bakanı Niko Dendias Paskalya yortusunu kutlamak için Gökçeada'ya geldi.

Yunan Dışişleri Bakanı Niko Dendias Gökçeada'da; Patrik ile buluştu, okulları ziyaret etti

GERÇEK GÜNDEM- Türkiye'nin 11 ilini etkileyen deprem felaketinde ilk yardım gönderen ülkeler arasında olan Yunanistan ile aradaki sert rüzgarlar yerini bahar havasına bıraktı. 

Deprem bölgesinde mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Niko Dendias iki ay içerisinde ikinci kez Türkiye'ye geldi. 

Mart ayında Ortodoksluk Pazarı yortusu nedeniyle İstanbul'a gelen ve Ekümenik Patrikhane'yi ziyaret eden Dendias herhangi bir resmi ziyarette bulunmamıştı. 

Dendias, bugün de Paskalya yortusuna katılmak için Gökçeada'ya geldi. Ekümenik Patrik Bartholomeos, her 10 yılda bir memleketi olan Gökçeada'da Paskalya'yı kutluyor. Bu yıl Patrik Bartholomeos'a eşlik etmek isteyen Yunan Dışişleri Bakanı bugün adaya geldi. 

Gökçeada ve Bozcaada metropoliti Kyrillos tarafından karşılanan Dendias, kilisede mum yaktıktan sonra Patrik Bartholomeos ile bir araya geldi. Buluşmaya İstanbul Yunanistan Başkonsolosu Georgia Soultanapoulou da eşlik etti. Dendias, "Gökçeada ve Bozcaada'daki Rumlar tüm Yunan halkının dayanışma duygularını ifade ediyorum" dedi. 

Yunan Dışişleri Bakanı Niko Dendias Gökçeada'da; Patrik ile buluştu, okulları ziyaret etti - Resim : 1

Daha sonra 10 yıl önce yeniden eğitim hayatına başlayan Zeytinliköy Rum İlkokulu'nu ziyaret eden Dendias, sonrasında yaptığı açıklamada 60 öğrencisi bulunan okul için "Dışişleri bir daha geldiğinde 60 çocuğun 120 çocuk olmasını diliyorum" diye konuştu. 

Dendias, ziyaret öncesinde "Türk makamları, bu ziyaretin gerçekleşmesi için her türlü kolaylığı gösterdiler. Her şey için de yardımcı oldular” demişti. 

Dendias, bu ziyaretinde de resmi temasta bulunmayacak. İki bakanın iki komşu ülkedeki seçim öncesinde bir araya gelmesi bekleniyor. 

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