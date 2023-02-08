Yunan devlet televizyonundan deprem klibi: 'Ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim'

Yunanistan devlet televizyonu bu sabahki yayınında Türkiye'de gerçekleşen depremle ilgili duygusal bir klibe yer verdi

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Yunan devlet televizyonundan deprem klibi: 'Ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yankısı tüm dünyada devam ediyor.

Son olarak Yunan devlet televizyonu ERT, bu sabahki yayınını deprem görüntülerinden oluşan bir kliple açtı. Kliple birlikte 'Ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim' isimli şarkının çalması dikkat çekti.

 

Kaynak: Gerçek Gündem

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