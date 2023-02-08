Yunanistan'dan Türkiye'ye destek: 'Hepimiz Türküz'

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Türkiye’nin 10 ilini yıkan ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği deprem ile ilgili yayınlanan karikatürde Türk halkının yanında olduklarını vurgulayarak “Hepimiz Türküz” ifadesine yer verdi.

Son Güncelleme:
Yunanistan'dan Türkiye'ye destek: 'Hepimiz Türküz'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 6 bin 234'e (10:15) yükseldi. 37 bin 11 kişi yaralandı. Yıkım yaşanan 10 ilde üç ay süreyle OHAL ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 

Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketi üzerine ise dünyadan destek ekipleri ve çok sayıda mesaj geliyor.

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Türkiye’nin 10 ilini yıkan ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği deprem ile ilgili yayınlanan karikatürde Türk halkının yanında olduklarını vurgulayarak “Hepimiz Türküz” ifadesine yer verdi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye destek: 'Hepimiz Türküz' - Resim : 1

Deprem felaketinde üçüncü gün: Can kaybı 6 bin 957'ye yükseldi, kurtarma çalışmaları sürüyorDeprem felaketinde üçüncü gün: Can kaybı 6 bin 957'ye yükseldi, kurtarma çalışmaları sürüyorGündem
Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
İskenderun Limanı'nda çıkan yangın hala devam ediyor İskenderun Limanı'nda çıkan yangın hala devam ediyor
FOX TV'deki Yasak Elma yayın akışından çıkarıldı FOX TV'deki Yasak Elma yayın akışından çıkarıldı
Müge Anlı yaptığı yayınla ilgili eleştirilere yanıt verdi! Müge Anlı yaptığı yayınla ilgili eleştirilere yanıt verdi!
Haluk Levent isyan etti: Fiyat söyleyin gönderelim, nedir bu ya? Haluk Levent isyan etti: Fiyat söyleyin gönderelim, nedir bu ya?
ÇOK OKUNANLAR
Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı! Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı!
Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara
Yaraları hep birlikte saracağız: Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim? Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim?
Celal Şengör'den canlı yayında uyarı: İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı! Celal Şengör'den canlı yayında uyarı: İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı!
Üniversite öğrencilerinin depremzedelere bıraktığı notlar duygulandırdı Üniversite öğrencilerinin depremzedelere bıraktığı notlar duygulandırdı