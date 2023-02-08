Yunanistan'dan Türkiye'ye destek: 'Hepimiz Türküz'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 6 bin 234'e (10:15) yükseldi. 37 bin 11 kişi yaralandı. Yıkım yaşanan 10 ilde üç ay süreyle OHAL ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketi üzerine ise dünyadan destek ekipleri ve çok sayıda mesaj geliyor.

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Türkiye’nin 10 ilini yıkan ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği deprem ile ilgili yayınlanan karikatürde Türk halkının yanında olduklarını vurgulayarak “Hepimiz Türküz” ifadesine yer verdi.