Yemen’de Sel Felaketi: Can Kaybı Artıyor

Yemen’in batısında meydana gelen sel felaketinde can kaybı artıyor. Sel felaketinde 40 kişi hayatını kaybederken, 5 kişiden ise haber alınamıyor.

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Yemen’de Sel Felaketi: Can Kaybı Artıyor

Yemen’in batısında hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, sel felaketinde 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişiden ise haber alınamadığını açıkladı. Sel nedeniyle Hudeyde vilayetinde 500'den fazla ev tahliye edilirken, birçok yol trafiğe kapandı.

Yemen'de Göçmen Faciası: 41 Kişi Hayatını KaybettiYemen'de Göçmen Faciası: 41 Kişi Hayatını KaybettiDünya

Kaynak: İHA

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