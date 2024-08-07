Yemen’de Sel Felaketi: Can Kaybı Artıyor
Yemen’in batısında meydana gelen sel felaketinde can kaybı artıyor. Sel felaketinde 40 kişi hayatını kaybederken, 5 kişiden ise haber alınamıyor.
Yemen’in batısında hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, sel felaketinde 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişiden ise haber alınamadığını açıkladı. Sel nedeniyle Hudeyde vilayetinde 500'den fazla ev tahliye edilirken, birçok yol trafiğe kapandı.
Kaynak: İHA
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