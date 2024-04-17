Yaşlı adamın cesediyle bankaya gitti, kredi çekmeye çalıştı

Brezilya'da bir kadın, amcası olduğunu iddia ettiği yaşlı bir adamın cesediyle bankaya giderek kredi çekmeye çalıştı.

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Yaşlı adamın cesediyle bankaya gitti, kredi çekmeye çalıştı

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde meydana gelen olayda bir kadın, amcası olduğunu iddia ettiği yaşlı bir adamla birlikte bankaya gelerek kredi çekmeye çalıştı.

3 bin 400 dolarlık kredi çekmek isteyen Erika de Souza Vieira Nunes isimli kadının tavırları ve tekerlekli sandalyedeki solgun adamın tepkisizliği banka çalışanlarının şüphelenmesine neden oldu. Görüntüler video kaydına alındı.

Olaya tanık olan bir banka çalışanı kadına şunları söyledi: "Bunun yasal olduğunu düşünmüyorum. İyi görünmüyor. Çok solgun."

68 yaşındaki adama türlü sorular soran banka personeli, tepki alamayınca polise haber verdi. Adamın birkaç saat öncesinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Olay yerine gelen polisler kadını gözaltına alırken, kadının aslında ölü adamın yeğeni değil bakıcısı olduğu anlaşıldı.

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