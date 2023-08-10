Yarışmada cinsel saldırı skandalı: Erkek yarışmacı diskalifiye edildi

Amerika'da süper yatta çalışan ve ikamet eden mürettebat üyelerinin hayatlarını anlatan Below Deck reality programında erkek yarışmacısı Luke, kadın yarışmacının yatağına çıplak bir şekilde girince, yapımcılar hemen müdahale edip Luke'yi kadın yarışmacının odasından zorla çıkardı. Luke, yarışmadan diskalifiye edildi.

DİĞER YARIŞMACILAR MÜDAHALE ETTİ

Kadın, yarışmacı, Luke'ye kendisinden uzaklaşmasını söyledi. Fakat Luke, dinlemedi. Bunun, üzerine yapımcılar Luke'yi dışarı çıkarmak için odaya girmeye çalıştıklarında Luke, kapıyı sert bir şekilde kapatmaya çalıştı.

KADIN YARIŞMACI "İZNİM YOKTU" DEDİ

Yapımcılar, kadın yarışmacı Margot'a Luke'ye odaya girmesi için izin verip vermediğini sordu. Margot, uykuda olduğunu uyandığında Luke'yi çıplak bir şekilde yatağında gördüğünü söyledi.

YARIŞMADAN KOVULDU

Bazı yarışmacılar Luke'ye kurallara uymadığı gerekçesi ile sadece uyarı cezası verilmesi gerektiğin söylemesine rağmen Luke, yarışmadan kovuldu. Yarışmadan kovulduğu için yarışmanın yapıldığı yattan çıkarılan Luke, geceyi bir otelde geçirmek zorunda kaldı.