Yarışmada cinsel saldırı skandalı: Erkek yarışmacı diskalifiye edildi

ABD'de yayınlanan bir yarışmada erkek yarışmacılardan biri, uyuduğu sırada kadın yarışmacının yatağına çıplak şekilde girdi. Erkek yarışmacıya anında müdahale edildi. O yarışmacı diskalifiye edildi.

Son Güncelleme:
Yarışmada cinsel saldırı skandalı: Erkek yarışmacı diskalifiye edildi

Amerika'da süper yatta çalışan ve ikamet eden mürettebat üyelerinin hayatlarını anlatan Below Deck reality programında erkek yarışmacısı Luke, kadın yarışmacının yatağına çıplak bir şekilde girince, yapımcılar hemen müdahale edip Luke'yi kadın yarışmacının odasından zorla çıkardı. Luke, yarışmadan diskalifiye edildi.

DİĞER YARIŞMACILAR MÜDAHALE ETTİ

Kadın, yarışmacı, Luke'ye kendisinden uzaklaşmasını söyledi. Fakat Luke, dinlemedi. Bunun, üzerine yapımcılar Luke'yi dışarı çıkarmak için odaya girmeye çalıştıklarında Luke, kapıyı sert bir şekilde kapatmaya çalıştı.

KADIN YARIŞMACI "İZNİM YOKTU" DEDİ

Yapımcılar, kadın yarışmacı Margot'a Luke'ye odaya girmesi için izin verip vermediğini sordu. Margot, uykuda olduğunu uyandığında Luke'yi çıplak bir şekilde yatağında gördüğünü söyledi.

YARIŞMADAN KOVULDU

Bazı yarışmacılar Luke'ye kurallara uymadığı gerekçesi ile sadece uyarı cezası verilmesi gerektiğin söylemesine rağmen Luke, yarışmadan kovuldu. Yarışmadan kovulduğu için yarışmanın yapıldığı yattan çıkarılan Luke, geceyi bir otelde geçirmek zorunda kaldı.

Son Güncelleme:
Lübnan, Barbie filmini "ahlaki ve dini değerlere aykırı" diyerek yasakladı Lübnan, Barbie filmini "ahlaki ve dini değerlere aykırı" diyerek yasakladı
Mert Ramazan Demir'in bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Afra Saraçoğlu’na yine yetişemedi Mert Ramazan Demir'in bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Afra Saraçoğlu’na yine yetişemedi
En kavgacı 3 burç insanı.. İnsanı deli ederler. Hayat boyu onlardan uzak durmanız gerekebilir En kavgacı 3 burç insanı.. İnsanı deli ederler. Hayat boyu onlardan uzak durmanız gerekebilir
DSÖ: Covid-19 yeni varyantı, ölümleri artırabilir DSÖ: Covid-19 yeni varyantı, ölümleri artırabilir
ÇOK OKUNANLAR
ATM'den para çekenler dikkat, yeni dönem başladı: Kimse bu değişikliği fark etmedi! ATM'den para çekenler dikkat, yeni dönem başladı: Kimse bu değişikliği fark etmedi!
'Verdiğiniz oydan pişman mısınız?' anketi: İşte bugün seçim olsa oyunu değiştireceklerin oranı! 'Verdiğiniz oydan pişman mısınız?' anketi: İşte bugün seçim olsa oyunu değiştireceklerin oranı!
Meteoroloji tek tek açıkladı: 36 ile serinlemek haram, sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkacak! Meteoroloji tek tek açıkladı: 36 ile serinlemek haram, sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkacak!
Sürekli alışveriş yapıp borç içinde kalan 5 burç belli oldu! Sürekli alışveriş yapıp borç içinde kalan 5 burç belli oldu!
Bankalarda promosyon yarışı başladı: Konuşulan yeni rakamlar ve süreler ortaya çıktı Konuşulan yeni rakamlar ve süreler ortaya çıktı