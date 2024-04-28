Yaralanan çocuğuyla TikTok'ta canlı yayın yaptı! O ‘anne’ gözaltına alındı

TikTok'ta canlı yayın yapan Karagül isimli kullanıcı M.C. çocuğu başından yaralıyken canlı yayın yapmış ve sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

TikTok'ta "Karagül" adıyla hesabı olan "annenin", platformdaki yayınlarında çocuklarına şiddet uyguladığı videolar tepki çekti. Söz konusu platformda "Karagül" müstear isimli M.C. hakkında, "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali, Kasten Yaralama, Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik Veya Aşağılama" suçlarından işlem başlatıldı.

"AMBULANS ÇAĞIRDIM GELİYOR"

"Arkadaşlar ambulans çağırdım geliyor" diyen kadının yayınlarında çocuklarına yer vermesi çocuklara yönelik psikolojik ve fiziksel şiddet olarak yorumlandı.

"BEN ALEVİ MİYİM TABİ Kİ BAKIYORUM ÇOCUKLARIMA"

Çocuklarına şiddet uyguladığı anlar kendi yayınlarına yansıyan M.C. çocuklarına iyi bakmadığı eleştirilerine “Ben Alevi miyim, gavur muyum ben, tabii ki çocuklarıma bakıyorum” diyerek yanıt verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Canlı yayın sırasında, polisleri gören kadın "TikTok benim gelir kapım. Beni şikayet edenlerden şikayetçiyim" dedi. M.C., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İKİ AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA

Konunun ve görüntülerin hızla yayılması üzerine M.C hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma haberini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci sosyal medya hesabından duyurdu.

Değirmenci paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TikTok’ta 'Karagül' müstear isimli şahsın kendi çocuklarına uyguladığı şiddete kadar yayınladığı, sürekli nefret söylemi ile ayrıştırıcı paylaşımlara yer verdiği tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın açık kimliğine ulaşıldı, şahıs hakkında (M.C.) 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali, Kasten Yaralama, Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik Veya Aşağılama' suçlarından işlem başlatıldığı da öğrenildi."

HESAP KAPATILDI

TikTok tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Karagül" isimli hesabın kapatıldığı ve kural ihlali bulunan içeriklerin yayından kaldırıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"TikTok'un tüm kullanıcılarımız için güvenli bir platform olarak kalmasını sağlamak adına çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz. Hesaba ilişkin çok sayıda sahte hesap açıldığı belirlendi. Söz konusu sahte hesaplarla ilgili de ivedilikle harekete geçilecek."

Kaynak: AA