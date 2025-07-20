Vietnam'da Tekne Faciası! 37 Kişi Öldü, 5 Kişi Kayıp

Vietnam'da fırtına tur teknesini alabora etti. Teknedeki çoğu turist 37 kişi hayatını kaybederken, 5 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

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Vietnam'ın Ha Long Körfezi'nde, 48 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan tur teknesi aniden çıkan fırtına nedeniyle alabora oldu. Yetkililer, 11 kişinin kurtarıldığını, 37 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 5 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Vietnam'da Tekne Faciası! 37 Kişi Öldü, 5 Kişi Kayıp - Resim : 1

Sınır muhafızları, donanma, polis ve liman yetkililerinin yanı sıra 27 tekne ile 2 kurtarma botunun bölgeye sevk edildiğini belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek üzere bir komuta merkezi kurulduğunu belirtti.

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Kaynak: DHA

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