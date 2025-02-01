Uzayda Tarihi Rekor! Tam 62 Saat 6 Dakika...

Uzun süredir uzayda mahsur kalan ABD'li astronot Suni Williams, tarihe geçti. Williams, toplam 62 saat 6 dakika ile uzayda en uzun süre yürüyüş yapan kadın astronot oldu.

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Uzayda Tarihi Rekor! Tam 62 Saat 6 Dakika...

ABD'li astronot Suni Williams, tarihte görülmemiş bir rekora imza attı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Williams, astronot Peggy Whitson'a ait olan 60 saat 21 dakikalık uzay yürüyüşü rekorunu geçti.

Uzayda Tarihi Rekor! Tam 62 Saat 6 Dakika... - Resim : 1

TOPLAM YÜRÜYÜŞ SÜRESİ 62 SAATİ GEÇTİ

Uzun zamandır uzayda mahsur kalan Williams ve meslektaşı Butch Wilmore, istasyon donanımını korumak ve Destiny laboratuvarı ile Quest hava kilidinden analiz için yüzey malzemesi örnekleri toplamak için 5 saat 26 dakikalık uzay yürüyüşü gerçekleştir ve toplam uzay yürüyüş süresi 62 saat 6 dakikaya çıktı.

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Kaynak: DHA

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