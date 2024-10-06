Ürdün Kralı'ndan Uluslararası Topluma 'İsrail' Çağrısı

Ürdün Kraliyet Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İspanya Kralı 6. Felipe, resmi temaslarda bulunduğu Ürdün'de Kral 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Uluslararası toplumun, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarının durdurulması konusunda sorumluluk alması gerektiğini belirten Ürdün Kralı 2. Abdullah, şiddeti sona erdiren, bölgenin ve dünyanın güvenlik ve istikrarını koruyan bir ateşkese varılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Gazze halkına insani yardımların artırılması için çalışmak gerektiğine işaret eden Ürdün Kralı, İspanya'nın Filistin devletini resmen tanımasını ve iki devletli çözüme verdiği desteği de övdü.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, bölgedeki istikrarın yeniden tesisi için İspanya ve Avrupa Birliği ile koordinasyonu sürdürdüklerini dile getirdi.

Kaynak: AA