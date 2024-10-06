Tunus'ta Oy Verme İşlemi Sürüyor

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu başkanı Faruk Buasker, düzenlediği basın toplantısında, yerel saatle 13.00’e kadar seçimlere katılım oranının yüzde 14,16 olarak kaydedildiğini belirtti.

Yurt dışı ve yurt içi toplam 9 milyon 753 bin 217 seçmenden 1 milyon 381 bin 176 seçmenin oy kullandığını aktaran Buasker, yurt dışındaki katılım oranının yüzde 10, yurt içinde seçimlere katılım oranının ise yüzde 14,5 olduğunu söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi yerel saatle 18.00’e kadar devam edecek.

Seçimlerde, Cumhurbaşkanı Kays Said, Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve siyasi hayatına 2020'de Yaşasın Tunus Partisi'nden milletvekili olarak başlayan iş adamı Ayaşi Zamal yarışıyor.

Adaylardan Zamal, “sahte beyanda bulunmak” suçlamasıyla devam eden mahkemesinden dolayı halihazırda cezaevinde.

- Muhalefet seçimleri boykot ediyor

Başta muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi olmak üzere ülkenin önde gelen siyasi partilerinden Nahda Hareketi seçim süreci için "uygun bir demokratik iklimin olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

Tunus İşçi Partisi, Tekatül Partisi, Sosyalist Parti, Kutup Partisi ve Sosyal Demokrat Parti tarafından 4 Ekim’de düzenlenen ortak basın toplantısında, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin "dürüstlük, şeffaflık ve adil rekabet koşullarını taşımadığı" gerekçesiyle boykot edilmesi kararı alındığı belirtildi.

Muhalefetin çoğunluğunun tepki gösterdiği seçim sürecinde Halk Hareketi, Tunus İleri Hareketi ve diğer bazı partiler ise seçimlere katılacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA