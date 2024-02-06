Ünlü oyuncunun öldüğü duyuruldu, gerçek 24 saat sonra ortaya çıktı

Bollywood oyuncusu Poonam Pandey, Cuma günü resmi sosyal medya hesabından rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu haber tüm dünyayı sarstı ve Pandey için taziye mesajları yağdı. Ancak 24 saat sonra şoke edici bir gelişme yaşandı!

Halk TV'nin haberine göre Pandey, Instagram'da paylaştığı bir videoda hayatta olduğunu ve ölüm haberinin rahim ağzı kanserine dikkat çekmek için yapılan bir PR çalışması olduğunu açıkladı.

PANDEY'İN VİDEOSU SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Bazıları bu hamleyi cesur ve yaratıcı bir PR çalışması olarak överse de, birçok kişi Pandey'i etik dışı davranmakla ve insanlarla dalga geçmekle suçladı.

Pandey videoda şunları söyledi:

"Bir anda rahim ağzı kanserini konuşmaya başladık, değil mi? Bu kampanya ile gurur duyuyorum. Amacım bu korkunç hastalığa karşı farkındalık yaratmaktı ve bunu başardığımıza inanıyorum."

Pandey'in hamlesi Hindistan'da rahim ağzı kanseriyle mücadeleye yeni bir ivme kazandırdı. Hindistan'da meme kanserinden sonra rahim ağzı kanseri kadınlar arasında en çok rastlanan kanser türü. Hastalıktan ötürü her yıl 77 bin kadın hayatını kaybediyor.

Sosyal medya kullanıcıları Pandey'in hamlesi hakkında ikiye bölündü. Bazıları bu yöntemi cesur ve yaratıcı bulurken, kimileri ise Pandey'i etik dışı davranmakla suçladı.

Pandey'in ölüm haberini teyit etmeden yayınlayan medya kuruluşları da eleştirildi.

Kampanyayı düzenleyen Schbang ajansı ise hafta sonu yaptığı açıklamada Pandey'in annesinin de kanser olduğunu ve bu nedenle hastalığa karşı bilinçlendirme çalışması yapmanın önemini bildiklerini söyledi.

Pandey'in sahte ölüm haberi şoke etse de, rahim ağzı kanserine dikkat çekmesi açısından önemli bir başarı elde etti.