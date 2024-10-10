UNICEF'ten Yeni Açıklama: Gazze’de Çocuk Felci Aşısı İçin İnsani Duraklama Yapılacak

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail’in saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde 10 yaşın altındaki 590 bin çocuğa ulaşmayı hedefleyen çocuk felci aşısı kampanyasının ikinci turu için insani duraklama yapılacağını açıklandı.

UNICEF'ten Yeni Açıklama: Gazze’de Çocuk Felci Aşısı İçin İnsani Duraklama Yapılacak

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 370 gündür devam ediyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze Şeridi’nde 10 yaşın altındaki 590 bin çocuğu hedefleyen çocuk felci aşısı kampanyasının ikinci turu için insani duraklama yapılacağını açıkladı. Russell, “Bölgeye özgü insani duraklamalar üzerinde anlaşmaya varıldı. Bu duraklamalara tüm taraflarca riayet edilmesi kritik önem taşımaktadır. Bunlar olmadan çocukların aşılanması mümkün değil” dedi.
Gazze Şeridi’nde geçtiğimiz ağustos ve eylül ayında çocuk felci aşı kampanyasının ilk turu kapsamında bölgesel insani duraklamalar yapılmıştı.

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Kaynak: İHA

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