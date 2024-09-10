Gazze'de Çocuk Felci Aşısı Kampanyası 12 Eylül'e Kadar Sürecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nde 1 Eylül'den bu yana devam eden, Gazze'nin orta kesimi ve güneyinde tamamlanan aşılama kampanyasına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çocuk felci aşılama kampanyası başladı ve 12 Eylül'e kadar sürmesi planlanıyor" ifadelerini kullanan Ghebreyesus, aşılar, parmak izi cihazları ve soğuk zincir ekipmanlarının dün bölgeye ulaştırıldığı bilgisini verdi. Ghebreyesus, DSÖ'nün, aşı ekiplerinin kullandığı araçların işlevsel kalması ve hastanelerin temel hizmetleri sürdürebilmesi için daha fazla yakıt sağlanması için çalışmalarını yürüttüğünü bildirdi.

AŞILAMA BÖLGELERİNDE İNSANİ ARA

Taraflara aşılamanın yapıldığı bölgelerde çatışmalara insani ara verilmesi yönündeki taahhütlerine uymaya devam etme çağrısında bulunan Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının güvenliğinin gözetilmesinin önemine işaret etti. Ghebreyesus, "Gazze'deki çocuklar çocuk felci aşılarıyla birlikte kalıcı barışı da hak ediyor." ifadesini kullandı.

446 BİNDEN FAZLA ÇOCUK AŞILANDI

DSÖ, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde 1 Eylül'den bu yana devam eden "çocuk felci aşılama kampanyası" kapsamında 446 binden fazla çocuğun aşılandığını bildirmişti.

Kaynak: AA