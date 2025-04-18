Ülkeyi Ayağa Kaldıran Görüntü! Kanlar İçindeki Kadını Kayda Alıp Kahvesini Yudumladı

Bireysel silahlanmanın giderek yaygınlaştığı ABD'de sık sık silahlı saldırı olayları meydana geliyor. Özellikle okul ve üniversitelerin hedef alındığı bu saldırılardan sonuncusu ise Florida Eyalet Üniversitesi'nde yaşandı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Leon Bölgesi Şerifi Walt McNeil ve polis Jason Trumbower, şerif yardımcısının 20 yaşındaki oğlu Phoenix Ikner'in saldırıya ilişkin gözaltına alındığını, şüphelinin annesine ait silahı kullanarak saldırıyı düzenlediğini açıkladı.

Durum ülkede infial yaratırken, sosyal medyada saldırının yaşandığı yerden birçok görüntü paylaşıldı. Fakat olay yerinden paylaşılan bir görüntüye tepki yağdı. Söz konusu görüntüde, saldırıda yaralanan bir kadının yol kenarındaki çimenlerin üzerinde kanlar içinde yattığı, bir öğrencinin de yaralı kadının yanından umursamazca geçip elindeki buzlu kahvesini içerken onu görüntülediği görüldü.

'BUNU ÇEKEN TUTUKLANSIN'

Sosyal medya kullanıcıları, insanlar şiddetli travmalara karşı bu denli duyarsızlaşmasına tepkilerini dile getirirken, görüntüyü çeken kişinin hapse girmesi gerektiğini dahi savunanlar oldu. Daha sonra ortaya çıkan başka görüntülerde de bir polis memurunun yerde yatan yaralı kadına yardım ettiği fark edildi. Yaralı kadının mevcut sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi