Ülkeye girişi yasaklanmıştı: Maduro’dan Brezilya’ya ilk ziyaret

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 4 yıllık yasaktan sonra Brezilya’ya ziyarette bulundu.

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Ülkeye girişi yasaklanmıştı: Maduro’dan Brezilya’ya ilk ziyaret

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun 2019’da dönemin Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından ülkeye girişine yasak getirilmesinden 4 yıl sonra ilk kez Brezilya’yı ziyaret etti.

Brezilya’nın başkenti Brasilia’da gerçekleştirilecek Latin Amerikalı Liderler Zirvesi öncesinde dün Maduro’yu makamında kabul eden Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, “Maduro’nun buraya gelişi, dönüşü için bir başlangıç olması nedeniyle önemli” ifadelerini kullandı. Maduro, ikili ilişkiler için yeni bir dönemin başladığını ve Venezuela’nın Brezilyalı yatırımcılara açık olduğunu belirterek iki ülke arasındaki birlikteliğin her zamankinden daha güçlü olması gerektiğini söyledi.

Bölgenin yoksullukla mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Lula ise, ilişkilerin sağlam kalacağını belirterek ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı ve uygulayacağı 900 adet yaptırımı ise “abartılı ve açıklanamaz” olarak nitelendirdi.

2015'TE ZİYARET ETMİŞTİ

Uzun yıllardır Lula da Silva ile güçlü bağlara sahip olan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Brezilya’yı son olarak 2015 yılında ziyaret etmişti fakat ideolojik olarak sol çizgideki Maduro’nun ile dönemin Brezilya Devlet Başkanı Bolsonoro ile bir görüşme olmamıştı. Venezuela’da 2013 yılında iktidara gelen Maduro’nun, giderek otoriterleşmesiyle yaşanan siyasi ve insani kriz nedeniyle 2015’ten bu yana yaklaşık 7 milyon insan ülkeden göç etmek zorunda kaldı.

Venezuela ile Brezilya arasındaki ilişkiler, 2019 yılında Brezilya hükümetinin Juan Guaido’yu Venezuela’nın meşru lideri olarak tanımasının ardından bozulmuştu. Brezilya ise 2022’de yapılan başkanlık seçimlerini İşçi Partisi lideri Luiz Inacio Lula da Silva’nın kazanmasının ardından Venezuela hükümeti dostluk bağlarını yeniden güçlendirmek için iyi niyetlerini dile getirmiş, Lula da Venezuela ile diplomatik ilişkileri yeniden inşa edeceğini duyurmuştu.

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