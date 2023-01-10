Ukraynalı askerin vücudundan patlamamış el bombası çıkarıldı!
Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle artarak sürerken, Ukraynalı bir askerin vücudundan ameliyat sonucu patlamamış el bombası çıkarıldı.
2023, Şubat ayında birinci yılına girecek Rusya-Ukrayna savaşı, tüm şiddetiyle sürüyor.
Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Ukrayna'da bir askerin kalbine yakın bölgesinde patlamamış VOG el bombası tespit edildi.
ACİL OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bombanın her an patlayabilme ihtimali olduğu için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin en deneyimli cerrahlarından biri olan Andrii Verba tarafından acil bir operasyon gerçekleştirildi.
CERRAHİ MÜDAHALE BAŞARILI OLDU
Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, cerrahi müdahalenin başarılı olduğunu ve askerin tedavi altına alındığını söyledi.
EL BOMBASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI
Öte yandan el bombasının askerin vücuduna nasıl girdiğine dair ise açıklama yapılmadı.
Kaynak: İHA
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