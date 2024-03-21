Ukrayna: Rusya, başkent Kiev'e saldırdı

Rusya'nın sabaha karşı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e seyir ve balistik füzelerle saldırdığı, hava saldırısı alarmının 3 saat sürdüğü bildirildi.

Ukrayna: Rusya, başkent Kiev'e saldırdı

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, kurumun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın 44 günlük aradan sonra Kiev'e füze saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Rus ordusunun saldırıda Х-101/Х-555/Х-55 model seyir füzeleri ve balistik füzeler kullandığı bilgisini paylaşan Popko, başkentte hava saldırısı alarmının yaklaşık 3 saat sürdüğünü kaydetti.

Popko, füzelerin şehri farklı yönlerden eş zamanlı olarak vurduğuna işaret ederek, "Hava savunma kuvvetleri, Kiev üzerinde balistik füzeler dahil 30'a yakın füze düşürdü" ifadesini kullandı.

BİR APARTMAN HASAR GÖRDÜ

Svyatoşin ilçesinde füze parçalarının anaokulu binasına ve apartmana hasar verdiğini aktaran Popko, Şevçenko ilçesinde ise saldırı sonucu bir apartmanın hasar gördüğünü belirtti.

Popko, Podilski ilçesinde de füze parçalarının bir binanın bahçesine düştüğü bilgisini vererek, tüm acil servis ekiplerinin olay yerlerinde çalıştığını ifade etti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Kiev'e füze saldırısında 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

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Kaynak: AA

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