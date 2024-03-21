Afganistan'da intihar saldırısı: 3 ölü
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kandahar Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Kabil Bankasının Kandahar Şubesi yakınlarında intihar saldırısı düzenlendiği duyuruldu.
Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı açıklandı.
Yaralılar en yakın hastanelere sevk edildi; saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA