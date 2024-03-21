Afganistan'da intihar saldırısı: 3 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kandahar Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Kabil Bankasının Kandahar Şubesi yakınlarında intihar saldırısı düzenlendiği duyuruldu.

Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yaralılar en yakın hastanelere sevk edildi; saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA