Afganistan'da intihar saldırısı: 3 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da intihar saldırısı: 3 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kandahar Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Kabil Bankasının Kandahar Şubesi yakınlarında intihar saldırısı düzenlendiği duyuruldu.

Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yaralılar en yakın hastanelere sevk edildi; saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

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