Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Refah'taki durumu görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Faysal bin Ferhan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cidde'de bir araya gelerek ikili ilişkileri ve çeşitli alanlarda ortak işbirliğini güçlendirme yollarını istişare ettiler.



Görüşmede, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı İsrail'in hedefinde bulunan Refah kentindeki durum da ele alındı.

Bin Ferhan ve Blinken, Gazze'ye acil insani yardım girişi için tüm çabaların gösterilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırı planını onayladığını ve sivil halkın bölgeden çıkarılmasına ilişkin planı da "yakında" onaylayacaklarını bildirmişti.