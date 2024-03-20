İsrail ordusu Gazze'de insani yardımlara eşlik eden ekiplere saldırdı

İsrail ordusu, Gazze'de kara işgalini sürdürüyor. Gazze Şeridi'nin merkezinden kuzeyine insanı yardımlara eşlik eden yerel ekipleri vuran İsrail ordusu, 23 Filistinliyi daha hayattan kopardı.

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İsrail ordusu Gazze'de insani yardımlara eşlik eden ekiplere saldırdı

İsrail ordusunun, dün gece kara işgalini sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin merkezinden kuzeyine insani yardımlara eşlik eden yerel ekipleri hedef aldığı saldırıda 23 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze şehir merkezindeki Kuveyt Kavşağı'nda öldürdüğü Filistinlilerin naaşı, El-Ehli Baptist Hastanesi morguna getirildi. Hayatını kaybedenler için cenaze namazı kılındı.

Gazze'de Can Kaybı 31 Bin 923'e Yükseldi

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail'in 166 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 923'e yükseldiği açıklandı.

Öte yandan, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyerek en az 30 kişiyi daha gözaltına aldığı kaydedildi.

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