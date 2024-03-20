ABD Dışişleri Bakanı Blinken yeniden İsrail'e gidiyor

Gazze'de olası bir ateşkes için Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretine başlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, turuna İsrail'i de ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken yeniden İsrail'e gidiyor

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filipinler'deki temaslarının ardından Suudi Arabistan'a giden Blinken'ın, Mısır'ın ardından İsrail'e de gideceği bildirildi.

Açıklamada Blinken'in, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suudi yetkililerle, Mısır'ın başkenti Kahire'de ise Mısırlı yetkililerle Gazze'deki son durumu ve ateşkes sürecini ele alacağı belirtildi.

Ardından İsrail'e geçecek olan Blinken'ın burada da İsrailli muhataplarıyla Gazze krizini ve ateşkesle ilgili meseleleri ele alacağı kaydedildi.

Etiketler
ABD İsrail
Banksy'nin Londra'daki yeni eseri tahrif edildi Banksy'nin Londra'daki yeni eseri tahrif edildi
100 dekar alanda üretildi. Hasat sonrası üreticiler servet kazandı 100 dekar alanda üretildi. Hasat sonrası üreticiler servet kazandı
Birce Akalay'dan iyi haber! Onu seven hayranları çok üzülmüştü Birce Akalay'dan iyi haber! Onu seven hayranları çok üzülmüştü
FED faiz kararını açıkladı FED faiz kararını açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Aşık olmaları uzun sürmüyor: En şıpsevdi 5 burç açıklandı En şıpsevdi 5 burç açıklandı
Son anketin sonuçları yayımlandı! İmamoğlu ile Kurum arasında dikkat çeken fark! İmamoğlu ile Kurum arasında dikkat çeken fark!
ORC anketini açıkladı: Seçimler İstanbul ilçelerinde kim kazanacak? ORC anketini açıkladı
Şanslı doğan 3 burç: Paraya para demeyecekler Şanslı doğan 3 burç: Paraya para demeyecekler
ASAL'ın Adana anketinde çarpıcı sonuçlar! Aralarında sadece 1 puan var ASAL'ın Adana anketinde 'bıçak sırtı' sonuçlar!