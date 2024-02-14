Ukrayna Rus gemisini imha ettiğini duyurdu

Ukrayna, Rusya Karadeniz Filosu'na ait büyük çıkarma gemisi "Sezar Kunikov"u vurduğunu açıkladı.

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Ukrayna Rus gemisini imha ettiğini duyurdu

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken, yeni bir gelişme yaşandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya Karadeniz Filosu'na ait büyük çıkarma gemisi "Sezar Kunikov"u imha ettiklerini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü birimleri arasında yapılan işbirliğiyle Rusya Karadeniz Filosu'na ait büyük çıkarma gemisi "Sezar Kunikov"un imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, geminin imha edildiği sırada Kırım'da yer alan Alupka yerleşimi yakınlarında Ukrayna kara sularında bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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