İran'ın güney kıyısında yolcu teknesi çıkarma gemisi çarpıştı: 11 yolcu tekneyle birlikte battı

Hürmüz Boğazı'nda olumsuz hava şartlarını dikkate almayan ve 11 kişiyi taşıyan bir teknenin, çıkarma gemisiyle çarpıştığı ve bu çarpışma nedeniyle battığı kaydedildi.

İran'ın güney kıyısında yolcu teknesi çıkarma gemisi çarpıştı: 11 yolcu tekneyle birlikte battı

İran'ın güney kıyısında 11 kişiyi taşıyan bir teknenin çıkarma gemisiyle çarpışması sonucunda battığı, teknedeki yolcuların kurtarıldığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın Hürmüzgan Limanlar ve Denizcilik İdaresine dayandırdığı habere göre, dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Hürmüz Adası'ndan kötü hava şartlarına ilişkin uyarıları dikkate almadan denize açılan bir tekne çıkarma gemisi ile çarpıştı.

Çarpışma sonucu batan teknedeki 11 yolcunun bölgeye zamanında ulaşan ekipler tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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