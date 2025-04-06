Uçağın Acil Çıkış Kapısını İki Kez Açmaya Çalışıp Kabin Memuruna Saldırdı!

Hayrete düşüren Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Avustralya'nın Sydney kentine sefer yapan uçakta meydana geldi.

Avustralya Federal Polisinden (AFP) yapılan açıklamada, 46 yaşındaki yolcunun, uçuş esnasında uçağın arka tarafındaki acil çıkış kapısını açmaya çalıştığı, kabin memurunun müdahalesiyle koltuğuna götürüldüğü ifade edildi. Aynı yolcunun daha sonra uçağın orta kısmındaki acil çıkış kapısını da açmaya çalıştığı, kabin memurları ve yolcular tarafından zapt edilince hava yolu çalışanına saldırdığı bildirildi.

10 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Açıklamada, uçağın Sydney'e inmesinin ardından kapıyı açmaya çalışan yolcunun gözaltına alındığı, "uçağın güvenliğini tehlikeye atmak ve kabin memuruna saldırmak" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.

ABC News'ün haberine göre, yolcunun avukatı, müvekkilinin uçağa binmeden önce uyku ilacı ve alkol aldığını ve olayı hatırlamadığını açıkladı.

Kaynak: AA