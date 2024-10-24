TUSAŞ Saldırısının Ardından MİT'ten Operasyon! Kuzey Irak ve Suriye'de PKK Hedefleri İmha Edildi
TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısında 5 kişinin şehit olmasının ardından MİT, operasyonların yoğunlaştırıldığını bildirdi. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda nokta hedef alındı.
Dün Ankara'da TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısının ardından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye ve Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait stratejik noktaların hedef alındığını açıkladı.
MİT, örgüte ait askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda hedefi imha ettiklerini bildirdi.
MİT'ten yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG’ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonlarına aralıksız devam edecek" ifadesine yer verildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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