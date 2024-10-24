TUSAŞ Saldırısının Ardından MİT'ten Operasyon! Kuzey Irak ve Suriye'de PKK Hedefleri İmha Edildi

TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısında 5 kişinin şehit olmasının ardından MİT, operasyonların yoğunlaştırıldığını bildirdi. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda nokta hedef alındı.

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Dün Ankara'da TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısının ardından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye ve Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait stratejik noktaların hedef alındığını açıkladı.

MİT, örgüte ait askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda hedefi imha ettiklerini bildirdi.

MİT'ten yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG’ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonlarına aralıksız devam edecek" ifadesine yer verildi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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