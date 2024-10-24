Lübnan'a Hava Saldırısı! Ünlü Televizyon Kanalının Binası Yıkıldı

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Al Mayadeen kanalının ofisini hedef vurdu. Saldırıda ofisin tamamen yıkıldığı ve yangın çıktığı açıklandı.

Lübnan'a Hava Saldırısı! Ünlü Televizyon Kanalının Binası Yıkıldı

Bir yılı aşkın süredir Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, son bir aydır da Lübnan'a saldırılarını artırdı. İsrail savaş uçaklarının akşam saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi ve çevresine 10 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Hava saldırılarının 4'ünde El-Leyleki bölgesinin yakınındaki sivil konut bloklarının hedef alınarak tamamen yıkıldığı, burada yangın çıktığı belirtildi.

Lübnan'a Hava Saldırısı! Ünlü Televizyon Kanalının Binası Yıkıldı - Resim : 1

BİRÇOK BÖLGEYE SALDIRI

Ayrıca İsrail savaş uçaklarının, Al-Mayadeen kanalının Dahiye yakınlarındaki El-Cenah bölgesinde bulunan bir binadaki ofisini 2 füzeyle hedef aldığı ifade edildi. Saldırıda ofisin tamamen yıkıldığı ve yangın çıktığı kaydedilirken, televizyon kanalı yönetiminin saldırıdan önce ofisi boşalttığı açıklandı.

İsrail savaş uçaklarının Dahiye bölgesi ve çevresindeki farklı yerlere de hava saldırıları düzenlediği belirtilirken, saldırılarda ölen ve yaralananların olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Lübnan'a Hava Saldırısı! Ünlü Televizyon Kanalının Binası Yıkıldı - Resim : 2

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Kaynak: AA

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