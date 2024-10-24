İsrail Şimdi de Suriye'ye Füze Yağdırdı!

Bir yılı aşkın süredir Gazze'ye, son dönemde de Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail, bu kez de Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Saldırıda şu an için bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İsrail Şimdi de Suriye'ye Füze Yağdırdı!

Suriye hükümeti, İsrail'in başkent Şam'a hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Rejimin haber ajansı SANA'daki haberde, "Şam semalarında patlama sesi duyuldu. İlk bilgilere göre İsrail, Kefersuse Mahallesi'nde bir binaya saldırı düzenledi" ifadeleri kullanıldı.

Rejime yakın sosyal medya hesaplarında da saldırıda bir kişinin öldüğü iddia edilirken olay yerine ambulansların sevk edildiği kaydedildi.

İsrail Şimdi de Suriye'ye Füze Yağdırdı! - Resim : 1

Şam'ın birçok mahallesinde, Hizbullah'ın yanı sıra İran destekli grupların yoğun varlık gösterdiği biliniyor.

Söz konusu iddiaya ilişkin, İsrail tarafından şu ana kadar herhangi açıklama yapılmadı.

İsrail Şimdi de Suriye'ye Füze Yağdırdı! - Resim : 2

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Kaynak: AA

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