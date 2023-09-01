Türkiye'den Kıbrıslı bir isme daha giriş yasağı!

Kuzey Kıbrıs Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Koral Aşam'ın "N-82" veya "G-82" kodlarını gerekçe göstererek Türkiye'ye girişi engellendi. Aşam, bir sendika etkinliğine katılmak üzere Türkiye'ye seyahat ediyordu. Aşam'a eşlik eden eski DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek, girişte durdurulduklarını ve polis tarafından Muhacerat Dairesi'ne götürüldüklerini açıkladı.

Gazete Duvar'dan Nikolaos Stelya'nın haberine göre, Aşam'a uygulanan giriş engeli öncesinde eski Cumhurbaşkanlığı Basın Koordinatörü Ali Bizden, Araştırmacı Ahmet Cavit An, eski milletvekili ve tıp doktoru Okan Dağlı, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, eski BRTK Müdürü Aysu Basri Akter, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, gazeteci Başaran Düzgün ve gazeteci Ulaş Barış gibi isimler de benzer giriş engellemeleri ile karşılaşmıştı. Kıbrıslı Türk Federal Çözüm Yanlıları, Türkiye'deki havalimanlarında yaşanan mağduriyete karşı ellerinden gelen tüm imkanları ve kanalları kullanacaklarını belirtmişti.

"N-82" ve "G-82" kodları, Kuzey Kıbrıs'ta 2021 yılında düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Türk makamlarınca kullanılmaya başlandı. Bu kodlar, iki bölgeli, iki toplumlu federal çözümün önemine inanan Kıbrıslı Türk muhalifleri hedef alıyor. Söz konusu kişiler, 2021 seçimlerinde sosyal demokrat Mustafa Akıncı'nın adaylığını desteklemişti.

'SÜRPRİZ OLMADI'

Aşam, bu eylemin sadece Türkiye tarafından değil, aynı zamanda Kıbrıs'ın kuzey kesimi tarafından da teşvik edildiğini belirtti. YeniDüzen'e konuşan Aşam, "Esas talep Kuzey Kıbrıs'tan geldi" diyerek, konuyu Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği ile ele almayı ve yasal yollara başvurmayı amaçladığını açıkladı.

Kıbrıslı Türk sendikacı, geçmişteki benzer olaylara dikkat çekti. Aşam, "1990'lı yılların başlarında barış için toplantılar yurt dışında yapılıyordu. O dönemde bir grup öğretmene çıkış yasağı getirilmiş, Ercan'da alıkonulmuşlardı. 4-5 yıl önce de güneyde veya yurtdışında okuyan öğrencilere yönelik dönemin eğitim bakanı, 'milli davamıza riayet etmediği' gerekçesiyle Türkiye'deki sınava katılmalarını, olanaklardan faydalanmalarını engellemek istemişti" ifadelerini kullandı.

Girişinin engellenmesini "Sürpriz değildi" şeklinde değerlendiren Aşam, "Ancak yine de net bir açıklama yapılmaması beni şaşırttı" dedi. Aşam, sorgulama sırasında veya sonraki yazılı soruşturmalarda geçerli bir açıklama yapılmadığını ve giriş yasağının nedeninin "N-82" kodu olduğunu ifade etti. Kendisine açıklama için Lefkoşa'daki Türk Büyükelçiliği ile iletişime geçmesi talimatı verildi.