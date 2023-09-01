Brezilyalı fenomen 33 yaşında hayatını kaybetti

20 Ağustos tarihinde kalp krizi geçiren Larissa Borges, yapılan müdahale sonrası kalbi tekrar çalıştırıldı. Bir hafta komada kalan Larissa Borges'in kalbi tekrar durdu. Larissa, 33 yaşında hayatını kaybetti.

AİLESİ SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞIYORDU

Instagram fenomeni Larissa, 30 binden fazla takipçi kitlesiyle çevrimiçi platformda, seyahat fotoğrafları ve sağlık-fitness içerikleri paylaşıyordu. Kalp krizi geçirerek komaya giren Larissa Borges'ın ailesi, sağlık durumu hakkında gibi vermek için fenomenin hesabını devralarak Instagram güncellemeleri paylaşıyordu.

ACI HABERİ DUYURDULAR

Ancak geçtiğimiz gün ailesi, Larissa Borges'ın vefat ettiğini duyurdu. Acılı aile kızları için "Cesurca yaşamı için savaştığını" ekledi. Ailesi, açıklamada, "Sevgili kızımız, adımlarını Tanrı ile at ve kutsan" yazdı.