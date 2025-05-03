Türkiye, Netanyahu'ya İzin mi Verdi? Dışişleri Bakanlığı'ndan Jet Açıklama!

Gazze'de birçok savaş suçu işleyen İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağına, Türkiye tarafından üst uçuş izni verildiği iddiası ortalığı karıştırdı. Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayımlayarak iddiayı yalanladı.

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Türkiye, Netanyahu'ya İzin mi Verdi? Dışişleri Bakanlığı'ndan Jet Açıklama!

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 7 Ekim 2023'ten beri devam eden ve ordusunun işlediği savaş suçları nedeniyle tüm dünyanın tepki ve yaptırımıyla karşılaşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağına Türkiye tarafından üst uçuş izni verildiği iddia edildi. İddia tepkilere neden olurken, Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu iddiaların doğru olmadığını bildirdi. Sözcü Keçeli, "İsrail Başbakanı’nın uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddialar kesinlikle doğru değildir. Bu yönde bize iletilen bir talep de bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Türkiye, Netanyahu'ya İzin mi Verdi? Dışişleri Bakanlığı'ndan Jet Açıklama! - Resim : 1

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DA YALANLADI

Ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de gündem olan iddiayı yalanladı. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Türkiye, Netanyahu'nun uçağı için hava sahasını açtı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

DMM, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7 Mayıs'ta Azerbaycan'a yapacağı ziyaret için Türk hava sahasının açılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Türkiye, İsrail'in Gazze'ye karşı yürüttüğü soykırım politikaları sonucu hava sahasını İsrail uçaklarına kapatmıştır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasının yanında durmaya devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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Kaynak: AA

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