Avustralya’da 21 Yıl Sonra Bir İlk! Albanese İkinci Kez Kazandı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülke tarihinde 21 yıl sonra üst üste iki dönem seçim kazanan ilk başbakan oldu. Öte yandan, muhafazakâr muhalefet lideri Peter Dutton, yapılan projeksiyonlara göre, meclisteki sandalyesini kaybederek seçimde büyük bir mağlubiyet yaşadı.

Avustralya’da 21 Yıl Sonra Bir İlk! Albanese İkinci Kez Kazandı

Avustralya'daki federal seçim sonuçlarına ilişkin medya raporlarına göre, Başbakan Anthony Albanese bir kez daha zafer kazanmış oldu. Albanese, 21 yıl sonra arka arkaya iki dönem seçim kazanan ilk lider olarak tarihe geçti. Başbakan Albanese’nin önderliğindeki merkez sol İşçi Partisi, Avustralya Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etti.

'SORUMLULUĞU KABUL EDİYORUM'

Rakibi Liberal-Ulusal koalisyon lideri Peter Dutton, Albanese’yi telefonla arayarak tebrik etti ve seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kampanyada yeterince başarılı olamadık. Bu gece bu çok açık. Tüm sorumluluğu kabul ediyorum" dedi. Ayrıca Dutton, kendi seçim bölgesinde de sandalyeyi kaybetti.

Albanese, seçim kampanyasında yenilenebilir enerji yatırımlarını artırma, konut krizine çözüm bulma ve sağlık sistemine daha fazla kaynak aktarma vaatlerinde bulunmuştu. Dutton ise göçmen sayısını azaltmayı, suçla mücadeleyi daha sert bir hale getirmeyi ve nükleer enerji yasağını kaldırmayı önermişti.

Kaynak: ANKA

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