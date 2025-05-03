9 Yıl Önce Kaybolan Kadının Kalıntıları Bulundu

ABD'de yaklaşık 9 yıl önce erkek arkadaşından kaçarken ortadan kaybolan Shannah Boiteau'nun iskelet kalıntıları bulundu. Polis, kadına ne olduğunu tespit etmek için başlattıkları soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
9 Yıl Önce Kaybolan Kadının Kalıntıları Bulundu

ABD'nin Wisconsin eyaletinde 22 Haziran 2016'dan beri haber alınmayan Shannah Boiteau adlı kadının akıbeti yaklaşık 9 yıl sonra belli oldu. Ortadan kaybolduğunda 23 yaşında olan Boiteau, erkek arkadaşının sürdüğü arabada çantasını, telefonunu ve ayakkabılarını geride bırakarak yalınayak bir şekilde otoyoldan ağaçlık alana doğru koşmuş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Yetkililer, 1 Mayıs'ta yaptıkları açıklamada kadının iskelet kalıntılarının kaybolduğu yere yakın yerde bir arazide bulunduğunu açıkladı. Kadının babası Cletus Boiteau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düşünceleri ve dualarını gönderen herkese teşekkür ederiz. Bu hayatımızda yaşadığımız en zor şeydi. Shannah bizim ilk çocuğumuzdu, kalbimiz kırık ve bir daha asla bütün olmayacak" dedi.

9 Yıl Önce Kaybolan Kadının Kalıntıları Bulundu - Resim : 1
Shannah Boiteau

'TÜM YANITLARI BULAMAYABİLİRİZ'

2016 yılında kayıp olarak bildirildikten sonra kadını arama çalışmalarına başlayan ancak bir süre sonra davayı kapatan polisler, Boiteau'nun kalıntılarının yerinin 29 Nisan günü bulunduğunu aktardı. Yetkililer, kuraklık nedeniyle bir zamanlar su basmış alanın açığa çıktığını ve bölgedeki mülk sahibinin kalıntıları bulduğunu söyledi.

Shannah Boiteau'ya ne olduğu hakkında şimdilik daha fazla açıklama yapmayan polisler, "Herkes gibi bizim de aklımızda aynı sorular var. Bize güvenin, muhtemelen bütün soruların cevaplarını bilemeyeceğiz ama araştırıyoruz" dedi. Soruşturmanın hala devam ettiği belirtildi.

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