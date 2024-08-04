Türkiye- İsrail Gerilimi Zirveye Çıktı! Türk Büyükelçiliği Üstünde Bayrak Provokasyonu

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nin üzerinde bir insansız hava aracı tarafından açılan İsrail bayrağı, son günlerdeki diplomatik gerilimleri daha da artırdı. İnsansız hava aracının İsrailli sosyal medya fenomeni Ohad Ben Hamo'nun yönettiği belirtildi. Hamo olayın ardından görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD'deki Yahudi Haber Ajansı, büyükelçiliğin üzerindeki İsrail bayrağının görüntüsünü "Türkiye NATO'nun İsrail'i savunmasını engelliyor" mesajıyla sosyal medyada paylaştı.

MİLLİ YAS TEPKİ TOPLAMIŞTI

Türkiye'nin Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından ilan ettiği 1 günlük milli yas nedeniyle bayrakların yarıya indirilmesi, İsrailli yetkililerden tepki toplamıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, bu durumu gerekçe göstererek Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırmıştı.

Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan sert açıklamaları, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da kötüleşmesine neden oldu. Katz'ın sosyal medya üzerinden Erdoğan'la eski Irak lideri Saddam Hüseyin'i yan yana gösterdiği skandal paylaşımına Türkiye'den sert tepki gelmişti.