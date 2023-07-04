Türbülansa giren uçaktaki 7 kişi yaralandı!

ABD-Avustralya seferi esnasında türbülansa giren uçakta bulunan yolcu ve uçuş görevlilerinden 7 kişi yaralandı.

Türbülansa giren uçaktaki 7 kişi yaralandı!

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Hawaiian Havayollarına ait uçak, Hawaii'den Avustralya'nın Sidney kentine yaptığı sefer sırasında türbülansa girdi. Türbülansa hazırlıksız yakalanan 4 yolcu ve 3 uçuş görevlisi yaralandı.

Kalkıştan yaklaşık 5 saat sonra gerçekleşen şiddetli türbülansta, başını tavana veya sert cisimlere çarparak yaralanan yolcu ve uçuş görevlilerine uçaktaki bir doktor tarafından müdahale edildi.

Haberlerde, türbülansın oksijen maskelerinin açılmasına yol açtığı ve yolcuları sersemlettiği bilgisi paylaşıldı.

163 yolcusu ve 12 kişilik mürettebatı bulunan Airbus A330 tipi uçağın, Sidney'e sorunsuz indiği ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

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