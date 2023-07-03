Filistin yönetiminden İsrail ile tüm iletişimi kesme kararı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin kentine yönelik hava saldırısı ve baskını sonucu 9 Filistinli yaşamını yitirdi, 10'u ağır 80 kişi yaralandı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, saldırıların ardından Ramallah'ta Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğinde düzenlenen olağanüstü toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

'SON ANLAŞMALAR ARTIK GEÇERLİ DEĞİL'

"Filistin yönetimi, Cenin'e yönelik saldırıya yanıt olarak İsrail tarafıyla tüm iletişimi ve görüşmeleri kesme, güvenlik koordinasyonunu durdurmayı da devam ettirme kararı aldı" ifadesine yer verilen açıklamada ayrıca daha önce Ürdün'ün Akabe ile Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentlerinde gerçekleştirilen görüşmelerde İsrail'le varılan son anlaşmaların da "artık geçerli olmadığı" kaydedildi.

ABBAS'TAN DİRENİŞ GRUPLARINA ÇAĞRI

Bu arada Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, uluslararası toplumdan Filistin halkına koruma sağlanması ve İsrail'e yaptırım uygulanmasını istedi. Abbas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırının ardından atılması gereken acil adımları görüşmek üzere gerçekleştirilen toplantıda konuştu.

İsrail'in saldırılarına tepki gösteren Abbas, "Uluslararası toplumdan halkımıza uluslararası koruma sağlaması ve işgal devletine yaptırım uygulanması isteğimizi yineliyoruz" dedi.

Filistinli direniş gruplarının genel sekreterlerine durumun risklerini görüşmek için olağanüstü toplantı çağrısı yapan Abbas, Filistin halkını da kararlı bir şekilde direnmeye, toprakları ve kutsal değerleri korumak için "tek saf" olmaya davet etti.

Abbas, hükümete ve güvenlik mekanizmalarına, "Filistinli vatandaşların direnişi güçlendirmek için Cenin kenti ile mülteci kampına gerekli her şeyi sağlama talimatı" verdiğini belirtti. Devlet Başkanı Abbas, Filistin yönetiminin İsrail'in Cenin'e yönelik saldırısına tepki olarak yeni kararlar alacağını ifade etti.

BM SALDIRIYI KINAMAKTAN KAÇINDI

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, işgali altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırıları kınamaktan kaçınarak itidal çağrısında bulundu. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, İsrail'in Cenin baskınına ilişkin soruları yanıtladı.

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıları BM'nin kınayıp kınamayacağının sorulması üzerine Haq, "Yoğun nüfusun bulunduğu bölgelere silahlı saldırı düzenlenmesi kabul edilemez. Bunu birçok kez dile getirdik" ifadesini kullandı.

"Tüm yerleşim bölgelerine yönelik saldırıların durmasını istiyoruz" diyen Haq, ısrarlı sorulara rağmen İHA saldırılarını kınamaktan kaçındı.

Haq, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka saygı göstermesi gerektiğine dikkati çekerek, "İsrail'in güvenlik operasyonları gerçekleştirme hakkı bulunuyor ancak bunu sivil kayba neden olmadan ve sivil altyapılara zarar vermeden gerçekleştirmeli" diye konuştu.

Filistin halkının kendini koruma hakkı bulunup bulunmadığının sorulması üzerine ise Haq, "Tüm halkların kendini koruma hakkı bulunuyor. Biz sadece sahada gerginliğin düşürülmesini istiyoruz" dedi.

Haq, "İsraillilerin ölmesini kınayan BM, Cenin saldırısını neden kınamıyor?" sorusu üzerine ise geçen haftalarda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yaptığı yazılı açıklamada her türlü şiddeti kınadığını anımsattı.