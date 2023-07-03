Filistin yönetimi, İsrail'in saldırısı sonrası "olağanüstü" toplanıyor

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, devlete ait Filistin'in Sesi Radyosu'na konuştu.

Filistin yönetiminin, Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğinde bu akşam atılması gereken acil adımları görüşmek üzere olağanüstü toplanacağını aktaran Ebu Rudeyne, aşırı sağcı İsrail hükümetinin Filistin halkına savaş ilan ettiğini söyledi.

İsrail'in ABD tarafından korunan saldırgan bir devlet olduğunu, uluslararası toplumun da ABD baskısı sonucu felç hale geldiğini belirten Ebu Rudeyne, "Bugün işlenen suçlar cezasız kalmayacak. İsrail'in tüm Filistin halkını hedef alan kapsamlı bir saldırısı söz konusu." ifadesini kullandı.

Ebu Rudeyne, "İsrail'in yaptığı ateşle oynamak ve bunun korkunç sonuçları olacak." dedi.

İsrail güçlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 8 Filistinli hayatını kaybetmiş, 50 Filistinli yaralanmıştı.

El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA