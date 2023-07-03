Fransa'da sokakları yangın yerine çeviren olayda yeni gelişme: O polis için 700 bin Euro toplandı

Fransa’da 17 yaşındaki Nahel M.’yi vurarak öldüren polis memuru için yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyada toplanan para 700 bin Euro'yu aşarken gencin vurulmasının ardından ülke sokaklarında başlayan olaylar durmuyor.

Fransa'da sokakları yangın yerine çeviren olayda yeni gelişme: O polis için 700 bin Euro toplandı

Fransa’nın Nanterre kentinde 27 Haziran’da 17 yaşındaki Nahel M.’yi vurarak öldüren polis memuru için başlatılan yardım kampanyasında binlerce euro yardım toplandı. Tutuklu yargılanan polis memuru için yardım kampanyası kapsamında şu an 700 bin eurodan fazla para toplandığı açıklandı.

Yardım kampanyası Fransa'daki son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan aşırı sağcı Eric Zemmour'u destekleyen eski bir politikacı olan Jean Messiha tarafından başlatıldı. Kampanyanın sayfasında polis memurunun “işini yaptığı ve şimdi yüksek bir bedel ödediği" ifadeleri yer aldı.

Nahel'in büyükannesi Nadia, Fransız basınına verdiği röportajda, torununu öldüren polis memuru için bağışlanan paranın “içini sızlattığını” ifade etmişti.

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MACRON, ÜST DÜZEY İSİMLERLE TOPLANDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede günlerdir devam eden şiddet olaylarını ele almak üzere İçişleri Bakanlığının acil kriz merkezinde üst düzey bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıya katılanlar arasında Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Adalet Bakanı Eric Dupont-Moretti yer alıyor.

Öte yandan Fransa’da 6’ncı gününe giren şiddet olaylarını bastırmak için ise ülke genelinde 45 bin polis görevlendirildi.

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Kaynak: İHA

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