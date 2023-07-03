Rusya Savunma Bakanı Şoygu "Wagner" isyanına ilişkin ilk kez konuştu: Birliklerin eylemleri etkilenmedi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Yevgeniy Prigojin liderliğindeki Rus paralı asker grubu Wagner'in 24 Haziran'da düzenlediği 'silahlı isyan' ile ilgili ilk kez konuştu.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rus güvenlik şirketi Wagner'in silahlı isyanının, askeri birliklerin eylemlerini etkilemediğini belirterek, "Askerler, kendilerine verilen görevleri cesurca ve özverili şekilde yerine getirmeye devam etti" dedi.

'ÜLKEDEKİ DURUMU İSTİKRARSIZLAŞTIRMA GİRİŞİMİ'

Askeri yetkililerle düzenlediği toplantıda 'Wagner isyanı'yla ilgili ilk kez açıklamada bulunan Savunma Bakanı Şoygu, olayı 'ülkedeki durumu istikrarsızlaştırma girişimi' ve 'kışkırtıcı eylem' olarak nitelendirdi. Şoygu, "Bu tür planlar, Rusya Silahlı Kuvvetleri personelinin yemin ettiği değerlere ve askeri görevine sadakat göstermesi nedeniyle başarısız oldu. Bu provokasyon, birliklerin eylemlerini etkilemedi. Askerler, kendilerine verilen görevleri cesurca ve özverili şekilde yerine getirmeye devam etti" şeklinde konuştu.

'UKRAYNA'NIN SALDIRILARI BAŞARISIZ KALIYOR'

Savaşın devam ettiği Ukrayna'da cephelerdeki duruma da değinen Rusya Savunma Bakanı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına devam ettiğini söyleyerek Ukrayna ordusunun saldırı düzenleme potansiyelini düşürdüğünü iddia etti. Şoygu, Ukrayna askeri güçlerinin Donetsk ve Zaporijya yönlerindeki saldırılarının 'başarısız' kaldığını ileri sürerek, "Bu yönlerde Ukrayna ordusuna ait 15 uçak, 3 helikopter, 16 Leopard tankı dahil 920 askeri teçhizat imha edildi. Bu, Polonya ve Portekiz tarafından Ukrayna'da sevk edilen söz konusu türdeki tankların neredeyse yüzde 100'üdür" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun 4 Haziran'dan bu yana yaklaşık 2 bin 500 çeşitli silahını kaybettiğini iddia eden Şoygu, aynı dönemde Rusya'nın da 158 "HIMARS" çok namlulu roketatar füzesi, 25 "Storm Shadow" seyir füzesi ile 386 insansız hava aracını engellediğini söyledi. Şoygu, Ukrayna'nın herhangi bir yönde hedeflerine ulaşamadığını savundu.