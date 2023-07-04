Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Azerbaycan'ın Haçmaz ilinin 80 kilometre kuzeydoğusunda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 20 kilometre olarak kaydedildi.

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Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Azerbaycan'ın Haçmaz ilinin 80 kilometre kuzeydoğusunda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 20 kilometre olarak kaydedildi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, herhangi bir hasar ve can kaybı bildirilmediğini açıkladı.

Depremin birkaç şehirde hissedildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Bakanlığa, depremde herhangi bir hasar ve can kaybı olduğuna dair bilgi ulaşmadı" ifadesi yer aldı.

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi, Hazar Denizi'nin Azerbaycan kıyılarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

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