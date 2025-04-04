Tüm Dünya Bu Olayı Konuşuyor! 1 Yaşındaki Bebek Ölmüş Dedesini Yedi

İngiltere’de Natasha Emeny adlı kadının yaptığı paylaşım sosyal medyada şok etkisi yarattı. TikTok hesabından yaptığı paylaşımda Emeny, evinin oturma odasında 1 yaşındaki oğlunu dedesinin bir kabın içinde saklanan küllerini yerken gördüğünü anlattı.

Çocuğunu küller içinde görünce yaşananları idrak edebildiğini söyleyen kadın, videoyu “Oğlunuz babanızı yediğinde” notuyla takipçileriyle paylaşarak çocuğun yüzünün ve kıyafetlerinin kül içinde kaldığını gözler önüne serdi. Babasının küllerinin bulunduğu kabı yüksek bir yerde tuttuğu söyleyen Emeny, oğlunun buraya erişemeyeceğini düşündüğünü ama yanıldığını ifade etti.

SAĞLIĞI NASIL?

Çocuğun külleri yediği için bir sağlık problemi yaşayıp yaşamayacağını anlamak adına doktorlarla iletişime geçtiğini anlatan kadın, doktorların kendisine yalnızca "Oğlunuza biraz su verin, iyi olacaktır" dediğini ve bir sağlık sorunu yaşamadığını belirtti.

'BABAM OLSA ÇOK GÜLERDİ'

Emeny, yaşananların bir "1 Nisan şakası" olmadığını, ayrıca babasının hayatta olsaydı bu duruma çok güleceğini söyledi. Kadın, paylaşımında, "O da bu durum karşısında kesinlikle kahkaha atardı, kara mizahı seven biriydi" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi