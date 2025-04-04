ABD’de Heyelan Faciası, Ölü Sayısı Artıyor

Yerel polis tarafından yapılan açıklamada Tennessee, Missouri ve Indiana eyaletlerinde en az 7 kişinin hayatını kaybetti belirtildi.

Şiddetli fırtına nedeniyle elektrik hatlarının koptuğu; bu sebeple bölgede çok sayıda evin elektriksiz kaldığı belirtilen açıklamada Tennessee ve Kentucky eyaletlerindeki bazı okullarda eğitime ara verildiği de belirtildi.

Yetkililer, hafta sonuna dek sürmesi beklenen şiddetli yağışların neden olabileceği sel felaketleri konusunda da uyarıda bulundu.

Kaynak: DHA