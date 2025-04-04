Bollywood'un Ünlü İsmi Hayatını Kaybetti

Bollywood oyuncusu ve yönetmeni Manoj Kumar, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti.

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Bollywood'un Ünlü İsmi Hayatını Kaybetti

Bollywood oyuncusu ve yönetmeni Manoj Kumar, 87 yaşında hayatını kaybetti. Mumbai'de tedavi gördüğü Kokilaben Dhirubhai Ambani Hastanesi'nde yaşamını yitiren Kumar'ın ölümüne, hastane yetkililerinden Dr. Santosh Shetty tarafından yapılan açıklamaya göre, "yaşa bağlı sağlık sorunları" sebep oldu.

Manoj Kumar, Bollywood'un unutulmaz isimlerinden biri olarak ‘Shaheed’, ‘Roti Kapada Aur Makaan’ ve ‘Kranti’ gibi efsanevi yapımlarda rol almış ve yönetmenlik yapmıştı.

Kaynak: DHA

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